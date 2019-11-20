Выдворение Саакашвили с Украины признано законным

Реадмиссия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году признана законной. Соответствующее решение вынес Верховный суд Украины.

Как уточняется в заявлении пресс-службы суда, постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

В частности, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Саакашвили в деле по его иску к администрации Госпогранслужбы Украины, Государственной миграционной службы Украины и МВД Украины о признании незаконным, а также об отмене решения и совершении действий по его реадмиссии в Польшу.