Выдворение Саакашвили с Украины признано законным
В пресс-службе Верховного суда отметили, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
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Реадмиссия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году признана законной. Соответствующее решение вынес Верховный суд Украины.
Как уточняется в заявлении пресс-службы суда, постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
В частности, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Саакашвили в деле по его иску к администрации Госпогранслужбы Украины, Государственной миграционной службы Украины и МВД Украины о признании незаконным, а также об отмене решения и совершении действий по его реадмиссии в Польшу.