Лавров: отвод вооруженных группировок курдов на севере САР почти завершен

Отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирийской Арабской Республики почти завершен, однако отдельные районы их присутствия, возможно, остались. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Практически отвод вооруженных людей завершен, есть, может быть, какие-то отдельные районы, где до конца надо довести дело», - сказал Лавров.

По его словам, диалог с представителями курдов у нас есть, включая представителей «Сирийских демократических сил», прежде всего, в контексте реализации российско-турецкого меморандума, который предполагает отвод подразделения вместе с вооружениями на 30 километров от турецко-сирийской границы.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели девятое совместное патрулирование на северо-западе Сирии.