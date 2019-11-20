Лавров обвинил США в препятствовании диалогу курдов с Дамаском

Своими действия США пытаются препятствовать диалогу между сирийскими курдами и официальным Дамаском. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Тем временем курс на диалог с сирийскими властями выгоден самим курдам, отметил министр иностранных дел.

«Я считаю, что в интересах курдов, в интересах обеспечения их прав безальтернативно взять курс на диалог с законными властями Сирии в рамках выработки тех подходов, которые обеспечат устойчивость, стабильность, безопасность Сирии через завершение работы Конституционного комитета Сирии, в которой права всех этноконфессиональных групп будут защищены», - отметил Лавров.

Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии и до этого предпринял несколько безрезультных попыток провести ряд переговоров с представителями курдов. Россия готова оказывать посреднические услуги для подобного диалога.

В конце сентября стало известно об окончательном формировании Конституционного комитета Сирии, члены которого займутся послевоенным обустройством республики.

Организация появилась по инициативе России, которая в прошлом году организовала в Сочи проведение Конгресса межсирийского национального диалога.