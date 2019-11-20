Обряд в честь нисхождения Будды на землю провели в мотострелковом соединении ВВО

Буддистский священнослужитель Баир-лама провел в мотострелковом соединении Восточного военного округа праздничный религиозный обряд. Он был посвящен одному из самых почитаемых в буддизме событий – нисхождению Будды с неба на Землю.

Баир-лама является единственным буддистским священником в российской армии. За год за помощью к нему обратились более пяти тысяч военнослужащих.

«Много военнослужащих обращаются со своими проблемами: какими-то семейными, служебными даже бывает. Многие обращаются перед поездкой в какие-то командировки, чтобы в дальнюю дорогу съездить, успешно выполнить некие задачи», - рассказал он «Звезде».

Священнослужитель часто выезжает домой к военнослужащим и на полигон, где проводит богослужения в полевых условиях. Также Баир-лама устраивает экскурсии в Иволгинский дацан – центр буддистской религии в Бурятии.

В командовании мотострелкового соединения отмечают, что с появлением помощника по работе с верующими военнослужащими, адаптация новобранцев стала проходить намного легче.