В Кремле отреагировали на призыв Эстонии вернуть «аннексированные территории»

В Кремле считают неприемлемыми заявления о том, что Россия должна вернуть Эстонии «аннексированные территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что Россия якобы аннексировала около 5% территории у Эстонии и должна их вернуть, заявил спикер парламента прибалтийской республики Хенн Пыллуаас. При обсуждении вопроса о ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин ссылается на документ от 1920 года, который утратил законную силу после вхождения республики в состав СССР.

«Мы полагаем (требование) неприемлемым и не можем с ним согласиться», - сказал журналистам Песков.

Ранее на заявление Пыллуааса ответили в Госдуме РФ. Парламентарий Антон Морозов считает, что у подобных заявлений нет никаких перспектив.