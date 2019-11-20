МИД России осудил авиаудары израильских ВВС по Сирии

Москва считает неправильными авиационные удары Израиля по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что подобные действия ведут к эскалации напряженности.

«Мы будем выяснять обстоятельства, это все очень неправильно», - цитирует Богданова ТАСС.

Минувшей ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по окрестностям Дамаска. Атакованы два десятка целей, некоторые из которых, по данным Тель-Авива, заняты иранскими военизированными формированиями. В результате ударов погибли по меньшей мере два мирных жителя.