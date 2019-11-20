Девятый патруль военных РФ и Турции завершил работу на северо-востоке Сирии

Очередной, уже девятый по счету совместный патруль российской военной полиции и пограничников Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы.

С воздуха военнослужащих прикрывали российские вертолеты, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Колонна начала движение от населенного пункта Арада-Кабира, направилась на восток и завершила патрулирование, пройдя через пункт перехода населенного пункта Кара-Мания, добавили в российском военном ведомстве.

В состав колонны входят восемь единиц техники: российские бронированные автомобили «Тигр», бронированные транспортеры БТР-80 и турецкие бронеавтомобили Kirpi, а также около 50 военнослужащих России и Турции. Беспилотник «Орлан-10» российского производства также следил за обстановкой вокруг колонны.

Напомним, 22 октября лидеры двух стран согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии после начала турецкой военной операции «Источник мира» и решения США вывести своих военных из этих районов страны.

Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.