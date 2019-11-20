Киев решил потребовать от России компенсацию за крымские порты

Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию убытков, понесенных из-за воссоединения Крыма с Россией. Соответствующий иск к правительству Российской Федерации готовит администрация морских портов Украины.

Это уже вторая попытка ведомства, которое ранее предоставило перечень активов на полуострове в украинский Минюст для последующей передачи в Европейский суд по правам человека.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ составляет более 1,24 миллиарда гривен, или 3,28 миллиарда рублей», - говорится в сообщении АМПУ на официальном сайте организации.

Администрация морских портов готова ждать ответа российской стороны полгода, после чего грозит обратиться в Международный арбитраж.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, после госпереворота на Украине и последовавших за этим трагических событий. В марте на территории полуострова был проведен общенародный референдум, на котором подавляющим большинством жители приняли решение о воссоединении Крыма с Россией.

Украина, США и страны ЕС итоги народного волеизъявление проигнорировали и ввели в отношении Кремля санкции. Москва в ответ заявила, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.