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Шойгу объявил об открытии новых военных учебных центров при ВУЗах

Анна Касаткина
12:18 20.11.2019
С 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой структуры: на базе 93 военных учебных центров.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК Звезда

Новые военные учебные центры создадут при трех российских университетах. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он отметил, что с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой организационной структуры: на базе 93 военных учебных центров.

«Это способствует повышению качества обучения и более эффективному использованию учебно-материальной базы», - подчеркнул министр.

По его словам, на коллегии, в частности, пойдет речь о трех новых центрах при высших учебных заведениях. Их планируют создать на базе Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, Кузбасского государственного технического университета в Кемерово и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета во Владивостоке.

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