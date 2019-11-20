Шойгу объявил об открытии новых военных учебных центров при ВУЗах
Новые военные учебные центры создадут при трех российских университетах. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Он отметил, что с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках единой организационной структуры: на базе 93 военных учебных центров.
«Это способствует повышению качества обучения и более эффективному использованию учебно-материальной базы», - подчеркнул министр.
По его словам, на коллегии, в частности, пойдет речь о трех новых центрах при высших учебных заведениях. Их планируют создать на базе Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, Кузбасского государственного технического университета в Кемерово и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета во Владивостоке.