Удерживавший в заложниках жену следователь в Ростове задержан

Закрывшийся в квартире в Ростове следователь освободил заложницу, которой оказалась его собственная жена. Сам злоумышленник в настоящее время задержан.

По данным паблика «112», в настоящее время с правонарушителем работает оперативная группа. По предварительной информации, мужчина является сотрудником СК РФ.

Также известно, что задержанный собирался застрелить собственную жену. Мужчина был вооружен пистолетом. Правоохранители оцепили целый квартал в районе улицы Красноармейской.

Несмотря на длительные переговоры, которые продолжались более трех часов, мужчина не собирался идти на уступки. Однако вовремя одумавшись, он добровольно освободил свою жену.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Видео с места было опубликовано в паблике Baza.