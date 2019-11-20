Патрушев обратился к странам СНГ с призывом защитить наследие Победы в Великой Отечественной войне

Историческое наследие Победы в Великой Отечественной войне необходимо уберечь от искажений и спекуляций. С такими словами секретарь Совбеза России Николай Патрушев обратился к коллегам из стран государств-участников СНГ на ежегодной встрече.

Патрушев отметил, что чем больше времени проходит с событий 9 мая 1945 года, тем активнее и настойчивее становятся попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в разгром фашизма.

К подобным фальсификациям секретарь Совбеза РФ отнес снос памятников героям войны, искажение внешней политики России, попытки подорвать чувство собственного достоинства и разрушить стремление к единению и проведению общей миролюбивой политики.

«Стремятся отнять у наших стран героическое прошлое, а у народа историческую память, сделав изгоем мировой политики, лишив возможности развития на основе исторической правды, и в итоге оставить наши страны без будущего и лишить нас гордости за свое Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию», - цитирует РИА Новости заявление Патрушева.

В своей речи Патрушев также обратил внимания на то, что 75-летие Великой Победы будет широко отмечаться и освещаться в странах Содружества, а также в других государствах, в которых чтят память воинов, отстоявших независимость наших стран.