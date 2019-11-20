В Ростове следователь удерживает жену в заложниках: видео
ФСБ в настоящее время штурмует квартиру следователя. Мужчина в квартире, по предварительным данным, вооружен.
© Видео: паблик Baza © Фото: паблик Baza
Сотрудники Федеральной службы безопасности штурмуют квартиру в центре Ростова, внутри которой заперся следователь. Мужчина взял в заложники свою жену.
По предварительным данным, следователь вооружен пистолетом. С ним уже пытались провести переговоры, однако они ни к чему не привели.
Кадры с места были опубликованы в паблике Baza. Все подробности уточняются.