Россия и Турция начали девятое совместное патрулирование на северо-западе Сирии

Девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышли.

С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России, сообщает Министерство обороны РФ.

«Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Арада-Кабира, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах», - говорится в сообщении.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.