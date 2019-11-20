Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые раскрыли обстоятельства убийства мамонта с острова Котельный

Ян Брацкий
11:29 20.11.2019
В костях животного ученым удалось обнаружить фрагменты наконечника копья, при помощи которого древние охотники вели промысел.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Академия Наук Республики Саха

Ученые доказали, что мамонта, останки которого были найдены на острове Котельный в Северном Ледовитом океане, убили древние охотники жившие 20 тысяч лет назад. Революционная теория подтвердилась после ряда научных исследований и экспериментов.

Мамонт Павлова, названный так по имени обнаружившего его палеонтолога, был найден в результате совместной экспедиции Русского географического общества и Академии наук Якутии.

Ученые предположили, что на месте убийства животное было разделано и, очевидно, приготовлено в пищу. В пользу этой версии говорит тот факт, что в районе нахождения останков были раскопаны многочисленные орудия труда того времени.

© Академия Наук Республики Саха

Кроме того, на ребрах и частях черепа мамонта были обнаружены характерные царапины. Ряд исследователей поставили эту теорию под сомнение, однако недавно все домыслы были развеяны.

«На лопатке мы обнаружили осколок костяного наконечника копья, которым мамонта ранили древние люди во время охоты. Мы провели томографическое сканирование, и в скором времени этот наконечник будем отправлять на лабораторные исследования. Мы уже практически уверены, что это фрагмент оружия, потому что по своей плотности обломок отличается от общей структуры лопатки», - заявил научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентий Павлов.

Современным исследователям удалось детально восстановить не только облик шерстистого мамонта, но и обстоятельства драмы, которая разыгралась 20 тысяч лет назад на северном острове.

По их мнению, удар копьем в лопатку вряд ли был смертелен для огромного зверя. Скорее всего, люди добивали мамонта в живот, по аналогии с африканскими охотниками на слонов, а значит уже в те годы обладали необходимыми навыкам для такого промысла. Все это было частью большой миграции древних людей на запад, уверены палеонтологи.

«Это как раз то время, когда люди из Азии переселялись в Северную Америку. Это период существования территории под названием Берингия. Там, где сейчас Берингов пролив, была суша, и по ней древние предки американцев перешли в те территории. Мы уверенны, что именно эти люди были причастны к убийству мамонта, и мы намерены продолжить исследования. Находок того периода очень мало», - уверен руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Ученые Академии наук Якутии планируют продолжить в следующем году исследования в районе находки этого уникального объекта, имеющего огромную научную ценность.

© Академия Наук Республики Саха

Не исключено, что в регионе до сих пор покоятся останки других животных, а изучение обстоятельств охоты на них поможет восстановить картину быта древних людей и пролить свет на многие темные пятна истории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата20.11.2019, 12:18
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 10:04
Суд века: как удалось получить признание главного советского предателя Олега Пеньковского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:22 Вопросы истории
статья
Американский «Чернобыль»: как авария на АЭС едва не стерла с лица земли целый штат
12:21 В стране и мире
Киев решил потребовать от России компенсацию за крымские порты
12:18 Армия
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
12:16 Армия
Шойгу рассказал о формировании проекта гособоронзаказа на 2020 год
12:12 В стране и мире
МИД России осудил авиаудары израильских ВВС по Сирии
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил об улучшении состояния актрисы
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
Видео
Ученые установили обстоятельства смерти Тутанхамона
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.