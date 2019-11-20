Ученые раскрыли обстоятельства убийства мамонта с острова Котельный

Ученые доказали, что мамонта, останки которого были найдены на острове Котельный в Северном Ледовитом океане, убили древние охотники жившие 20 тысяч лет назад. Революционная теория подтвердилась после ряда научных исследований и экспериментов.

Мамонт Павлова, названный так по имени обнаружившего его палеонтолога, был найден в результате совместной экспедиции Русского географического общества и Академии наук Якутии.

Ученые предположили, что на месте убийства животное было разделано и, очевидно, приготовлено в пищу. В пользу этой версии говорит тот факт, что в районе нахождения останков были раскопаны многочисленные орудия труда того времени.

© Академия Наук Республики Саха

Кроме того, на ребрах и частях черепа мамонта были обнаружены характерные царапины. Ряд исследователей поставили эту теорию под сомнение, однако недавно все домыслы были развеяны.

«На лопатке мы обнаружили осколок костяного наконечника копья, которым мамонта ранили древние люди во время охоты. Мы провели томографическое сканирование, и в скором времени этот наконечник будем отправлять на лабораторные исследования. Мы уже практически уверены, что это фрагмент оружия, потому что по своей плотности обломок отличается от общей структуры лопатки», - заявил научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Иннокентий Павлов.

Современным исследователям удалось детально восстановить не только облик шерстистого мамонта, но и обстоятельства драмы, которая разыгралась 20 тысяч лет назад на северном острове.

По их мнению, удар копьем в лопатку вряд ли был смертелен для огромного зверя. Скорее всего, люди добивали мамонта в живот, по аналогии с африканскими охотниками на слонов, а значит уже в те годы обладали необходимыми навыкам для такого промысла. Все это было частью большой миграции древних людей на запад, уверены палеонтологи.

«Это как раз то время, когда люди из Азии переселялись в Северную Америку. Это период существования территории под названием Берингия. Там, где сейчас Берингов пролив, была суша, и по ней древние предки американцев перешли в те территории. Мы уверенны, что именно эти люди были причастны к убийству мамонта, и мы намерены продолжить исследования. Находок того периода очень мало», - уверен руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Ученые Академии наук Якутии планируют продолжить в следующем году исследования в районе находки этого уникального объекта, имеющего огромную научную ценность.

© Академия Наук Республики Саха

Не исключено, что в регионе до сих пор покоятся останки других животных, а изучение обстоятельств охоты на них поможет восстановить картину быта древних людей и пролить свет на многие темные пятна истории.