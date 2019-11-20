На снимках с Марса нашли «насекомых»

Марсоходу Curiosity, вероятно, удалось впервые сфотографировать существ на Красной планете, напоминающих земных насекомых.

По словам энтомолога Уильяма Ромозера из Университета Огайо в США, на Марсе все еще существуют формы жизни, которые аналогичны членистоногим на Земле, и обладающие такими анатомическими особенностями, как крылья, панцири, усики и сегментированные симметричные тела.

На фотографиях, как пишет ScienceAlert, энтомолог разглядел структуру, сильно выделяющуюся на фоне реголита – верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. Некоторые из них принимали позы, которые характерны для двигающегося или даже летящего насекомого, либо же имели что-то, отдаленно напоминающее глаза.

По словам Ромозера, его находка может стать началом для новых исследований, которые подтвердят существование жизни на Красной планете.

Однако, автор материала, опубликованного в издании, убежден, что энтомолог просто стал жертвой распространенной иллюзии – парейдолии. В таких случаях ученый может видеть изображения знакомых образов в несвязанных между собой деталях. Это могут быть, например, лица или животные.