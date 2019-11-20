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Друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил об улучшении состояния актрисы

Анна Касаткина
11:25 20.11.2019
По словам мужчины, Заворотнюк начала ходить, нормально слышит и разговаривает.
Друг семьи Анастасии Заворотнюк заявил об улучшении состояния актрисы
© Фото: Anatoly Lomokhov Globallookpress

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк стабилизировалось, и она чувствует себя намного лучше. Об этом рассказал журналистам друг мужа артистки Петра Чернышева, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, раньше головные боли изводили Заворотнюк так, что она даже не могла спать, а сейчас перестали беспокоить. Она ходит, нормально слышит, разговаривает и ест с аппетитом.

«Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму… Сейчас врачи заняты тем, чтобы очистить ее организм от отмерших, генетически поломанных клеток», - отметил он в беседе с «Комсомольской правдой».

Он пояснил, что это делается при помощи очистки крови. Мужчина также добавил, что Заворотнюк начала терять вес, набранный за время болезни.

Звезда телевидения, по неофициальным данным, страдает от рака мозга. Ранее близкие Заворотнюк поблагодарили продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина за позитивные сообщения для прессы о состоянии здоровья актрисы вместо пугающих прогнозов.

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