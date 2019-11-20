Пригожин рассказал о выступлении Валерии с выбитой челюстью

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как певица Валерия в 1994 году выступала на сцене. По его словам, артистке пришлось петь с выбитой челюстью. Причиной тому стали побои со стороны бывшего супруга Валерии Александра Шульгина.

«Если вы посмотрите "Песню года - 94", она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и она была черного цвета», - отметил Пригожин.

По словам продюсера, многие музыканты вспоминают времена, когда приезжали на Майорку и видели, что Валерия не могла даже выйти из номера.

«Он ее просто убивал», - вспоминает супруг певицы.

Вместе с тем Пригожин посетовал, что Валерия искала помощи среди коллег и свидетелей ситуации, но ей никто не помог, уточняет Пятый канал. По словам продюсера, Шульгин отобрал у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в Аткарск.