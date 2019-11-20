SANA: Израильские ВВС обстреляли окрестности Дамаска

В Сирии по меньше мере два мирных жителя стали жертвами авиационного удара израильских военных. Атака с воздуха состоялась минувшей ночью.

ВВС Израиля атаковали два десятка целей в окрестностях Дамаска. По данным Тель-Авива, часть из них используют иранские военизированные формирования. Удар стал ответом на запуск Ираном ракет с территории Сирии в сторону Израиля.

В САР заявили, что отражали атаку на столицу. Военным удалось сбить несколько ракет, передает агентство SANA.

Ранее на саммите в Анкаре президенты России, Турции и Ирана признали дестабилизирующими удары Израиля по территории Сирии. По мнению глав государств, они нарушают суверенитет и территориальную целостность арабской республики.