В Госдуме ответили на призыв Эстонии вернуть «аннексированные» территории

В Госдуме отреагировали на призыв спикера парламента Эстонии к Москве «вернуть аннексированные территории». Накануне член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы незаконно завладела 5% эстонской территории.

Член Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя инициативу прибалтийского политика, заявил, что никакой аннексии быть не могло.

«Я думаю, что Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией. У подобных заявлений перспектив нет. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», - цитирует RT заявление Морозова.

При обсуждении вопроса о ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин ссылается на документ от 1920 года, который утратил законную силу после вхождения республики в состав Советского Союза.