В воронежской больнице рассказали о наказании для нетрезвого врача

В Воронежской области уволили застигнутого на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения доктора. Об этом рассказал главврач Семилукской районной больницы Алексей Акульшин.

По его словам, рентгенолог, представшая в нетрезвом виде перед пациентами, была отстранена от работы в тот же день. На место вызвали полицию, которая провела медосвидетельствование и нашла следы алкоголя в крови врача.

«Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», - сообщил Акульшин «360».

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена пьяная рентгенолог. К удивлению пациентов, женщина сидит без движения и не реагирует на происходящее вокруг нее.