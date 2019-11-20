СКР завел еще три дела из-за обстрелов мирного населения Донбасса

Следственный комитет России (СКР) завел три уголовных дел по фактам жесткого обращения с мирным населением Донбасса и применения запрещенных методов ведения войны украинскими силовиками. Об этом говорится в официальном заявлении представителя ведомства Светланы Петренко.

Так, 31 октября текущего года военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из противоракетного комплекса медицинский автомобиль с отличительной эмблемой в виде красного креста возле села Белая Каменка в Донецкой народной республике (ДНР). Ранения получили двое медиков, находившихся в авто.

Помимо этого, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов, минометов и огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в поселке шахты «Трудовская» и в селе Спартак в ДНР. Двое местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

«По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», - говорится в заявлении.

Ранее СКР заочно предъявил обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко. По версии следствия, он отдавал приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры в Луганской народной республике летом этого года.