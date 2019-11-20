Глава ООН выступил за сотрудничество с ШОС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества ООН и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном взаимодействию двух организаций.

«Я убежден, что совместными усилиями ООН и ШОС могут внести позитивный вклад в жизнь людей в Евразии, укрепляя региональное сотрудничество на всех уровнях», - заявил генсек ООН.

Гутерреш при этом подчеркнул, что он ждет дальнейшего взаимодействия ШОС с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Как утверждает генсек, система Организации Объединенных Наций работает со странами Шанхайской организации сотрудничества в целях поддержки усилий по предупреждению терроризма и борьбы с ним в контексте устранения коренных причин.

«Нужно улучшить наше понимание взаимосвязи между терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков», - подчеркнул Гутерреш.

По его словам, все эти вопросы важны для стабильности и безопасности государств-членов ШОС.

В сентябре этого года в Петербурге под представительство России состоялось 35-ое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС. В нем участвовали делегации компетентных органов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета РАТС ШОС.

Стороны обсудили вопросы, которые касаются региональной безопасности, оценили состояния взаимодействия компетентных органов стран-членов ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.