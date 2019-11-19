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Полторы тонны в месяц: под Москвой ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию

Анна Касаткина
09:15 19.11.2019
Преступая группа занималась как изготовлением наркотиков, так и их продажей в магазине в теневом сегменте Интернета.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В Подмосковье пресекли деятельность крупнейшей за последние годы нарколаборатории в стране. Площадка по производству наркотиков располагалась в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе на территории около четырех гектаров.

В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью, по оценке правоохранителей, от 200 до 500 тысяч каждый. В них смешивались ингредиенты, затем полученные кристаллы высушивались. После происходила расфасовка наркотика по крупным и мелким партиям. По информации полиции, в течение месяца могло производиться до полтора тонн «синтетики».

«Из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование», - рассказали в пресс-службе МФД РФ.

В лаборатории задержали трех граждан Украины - химиков-технологов, а также курьера-закладчика. Спустя несколько часов правоохранителям удалось установить организатора производства.

Установлено, что группировка занималась как изготовлением наркотиков, так и их продажей через магазин в теневом сегменте Интернета. Так, полиции удалось пресечь 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский край.

По факту производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в совершении преступления заключили под стражу.

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