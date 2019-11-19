Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве

В Москве показали прототип нового плацкарта с индивидуальным пространством для пассажиров. Макет в натуральную величину представлен на ежегодной выставке «Транспорт России», которая проходит с 19 по 21 ноября.

Фотографии концепта публикует РИА Новости. Разработанный группой компаний «Трансмашхолдинг» плацкарт похож на обычный, однако полки в нем разделены перегородками, что дает больше личного пространства каждому пассажиру. Предусмотрены также шторки, индивидуальные столики, лампы и порты для подключения устройств с USB.

Представленный прототип не является итоговым вариантом, а лишь одной из концепций пассажирских вагонов, которые в будущем могут прийти на смену традиционному плацкарту.

Ранее в Сети появились снимки макета плацкарта с душем. Помимо модернизированной туалетной комнаты, вагон оснастили откидными столиками и индивидуальными розетками.