СМИ: российским водителям пообещали возможность самостоятельно выбирать «красивые» номера

Российские водители смогут сами выбирать желаемый автомобильный номер. Для этого необходимо будет заплатить повышенную пошлину либо выбрать госзнак из предложенных «красивых» вариантов. Пошлина на них также будет на порядок выше.

Минэкономразвития совместно с МВД договорились о концепции системы, благодаря которой автомобилисты смогут приобретать «красивые» номера.

Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, госзнаки теперь будут делиться на обычные и «красивые» - с совпадающими цифрами и буквами. Ожидается, что власти позже разработают принципы формирования таких номерных знаков. При этом для получения «красивого» номера необходимо будет просто заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля.

Для получения «красивого» госзнака нужно будет предварительно проверить, не занят ли он, после чего подтвердить бронь и выкупить желаемый номер в течение суток. Если выбирать знак из уже существующих, то пошлина на него будет на порядок выше - до 300 тысяч рублей. Точный размер выплаты станет известен позже.

«Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов», - говорится в сообщении.

Новые правила создадут ограничения для теневого рынка, где номера продаются вместе с так называемыми автомобилями-донорами, когда водитель сразу покупает машину с желаемым знаком, а затем устанавливает его на автомобиль. Стоимость за такой номер доходит до двух миллионов рублей, отмечается в публикации.

«По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак», - добавляет автор статьи.

Пятнадцатого октября стало известно о том, что в МВД предложили продавать «красивые» номера через портал госуслуг. В Минэкономразвития, в свою очередь, выступили за продажу таких знаков через аукцион, но правоохранители назвали такой вариант неэффективным.