Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: российским водителям пообещали возможность самостоятельно выбирать «красивые» номера

Наталия Майорова
08:50 19.11.2019
Для получения «красивого» номера необходимо будет просто заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля.
СМИ: российским водителям пообещали возможность самостоятельно выбирать «красивые» номера
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости

Российские водители смогут сами выбирать желаемый автомобильный номер. Для этого необходимо будет заплатить повышенную пошлину либо выбрать госзнак из предложенных «красивых» вариантов. Пошлина на них также будет на порядок выше.

Минэкономразвития совместно с МВД договорились о концепции системы, благодаря которой автомобилисты смогут приобретать «красивые» номера.

Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, госзнаки теперь будут делиться на обычные и «красивые» - с совпадающими цифрами и буквами. Ожидается, что власти позже разработают принципы формирования таких номерных знаков. При этом для получения «красивого» номера необходимо будет просто заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля.

Для получения «красивого» госзнака нужно будет предварительно проверить, не занят ли он, после чего подтвердить бронь и выкупить желаемый номер в течение суток. Если выбирать знак из уже существующих, то пошлина на него будет на порядок выше - до 300 тысяч рублей. Точный размер выплаты станет известен позже.

«Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов», - говорится в сообщении.

Новые правила создадут ограничения для теневого рынка, где номера продаются вместе с так называемыми автомобилями-донорами, когда водитель сразу покупает машину с желаемым знаком, а затем устанавливает его на автомобиль. Стоимость за такой номер доходит до двух миллионов рублей, отмечается в публикации.

«По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут обычный госзнак», - добавляет автор статьи.

Пятнадцатого октября стало известно о том, что в МВД предложили продавать «красивые» номера через портал госуслуг. В Минэкономразвития, в свою очередь, выступили за продажу таких знаков через аукцион, но правоохранители назвали такой вариант неэффективным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2019, 01:25
Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену
Дата19.11.2019, 09:08
Эффективные и грозные: артиллеристы и ракетчики Северного флота отмечают профессиональный праздник
Дата18.11.2019, 13:40
Медведева раскрыла свои планы до завершения карьеры в фигурном катании
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.11.2019, 16:01
За рулем «Искандера»: кадры из кабины оперативно-тактического комплекса
Дата18.11.2019, 14:24
Без срока давности: ФСБ рассекретила документы о зверствах эстонских карателей под Псковом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:08 Армия
Эффективные и грозные: артиллеристы и ракетчики Северного флота отмечают профессиональный праздник
08:50 В стране и мире
СМИ: российским водителям пообещали возможность самостоятельно выбирать «красивые» номера
08:25 В стране и мире
Видео
В правительстве Хабаровского края объяснили визит правоохранителей
08:23 В стране и мире
Видео
Оппозиция в Грузии вновь установила палатки у здания парламента
07:56 В стране и мире
Видео
Заваленный мусором салон самолета после туристов показали на видео
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Заваленный мусором салон самолета после туристов показали на видео
Составлена карта самых опасных для туристов стран
Обнаружена не поддающаяся научному объяснению материя-сверхпроводник
В Саудовской Аравии обнаружили «доказательства» событий из Библии
Триумф российского фигурного катания на Гран-при Москвы в фотографиях
Видео
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.