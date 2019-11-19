В правительстве Хабаровского края объяснили визит правоохранителей

Сотрудники правоохранительных органов провели изъятие документов в правительстве Хабаровского края. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

По ее словам, в здание правительства пришли несколько правоохранителей и затребовали определенный перечень бумаг, который и получили.

«Я не могу сказать четко, с чем это связно, но могу сделать предположение. Скорее всего, тот перечень документов, который они изымали, возможно, изымался для проверки предоставления преференций заводу в Комсомольске-на-Амуре», - пояснила Томченко.

Ранее СМИ сообщили о следственных действиях на всех предприятиях группы компаний «Торэкс», в том числе на предприятии «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Соучредителем группы компаний является супруга губернатора края Сергея Фургала Лариса Стародубова.