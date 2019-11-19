Оппозиция в Грузии вновь установила палатки у здания парламента

В Грузии протестующие вновь установили палатки перед зданием парламента. Десятки человек собрались на площади перед учреждением, где и провели ночь.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Акакия Бобохидзе, таким образом протестующие требуют освобождения задержанных в понедельник, 18 ноября, при разгоне протестного лагеря у парламента.

Сегодня, 19 ноября, Тбилисский городской суд намерен рассмотреть дела 37 задержанных.

«Ничего не меняется, и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», - цитирует Боборихзе «Интерфакс».

Четырнадцатого ноября парламент Грузии не смог провести поправки в Конституцию о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе с 2020 года. Изменения не были поддержаны депутатами от правящей партии «Грузинская мечта». После этого состоялся массовый митинг оппозиционеров, а также неправительственных и общественных организаций и их сторонников. Активисты установили палатки и заблокировали входы в парламент, не пуская туда депутатов. Но ближе к вечеру полиция разогнала протестующих.