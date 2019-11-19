Заваленный мусором салон самолета после туристов показали на видео
На полу в салоне остались обертки, еда, обувь и даже машинка для стрижки волос.
© Видео: passengershaming, Instagram © Фото: passengershaming, Instagram
Набитый мусором самолет возмутил пользователей Сети. Воздушное судно, привезшее группу туристов, оказалось в буквальном смысле нафаршировано отходами.
Куда конкретно прилетел самолет - неизвестно. Но на кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что пол салона в пятнах, повсюду разбросаны вещи, еда. Некоторые путешественники оставили после себя даже машинки для стрижки волос.
«Им должно быть стыдно», - прокомментировал один из пользователей.
«Бандиты», - поддержал другой.
Один из пользователей отметил, что таким людям и вовсе следует запретить летать. А представление о том, как может выглядеть дом таких пассажиров, повергло в ужас некоторых комментаторов.