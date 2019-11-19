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Руферы устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-сити»

Анна Касаткина
07:45 19.11.2019
Около 20 молодых людей вступили в противостояние с охраной здания.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

На крыше башни «Империя» в деловом районе «Москва-сити» в столице произошла массовая драка. Около 20 руферов без разрешения проникли на крышу здания, после чего их попытались задержать охранники.

По сообщению полиции, нарушители порядка во время драки применили газовый баллончик. Одному из сотрудников безопасности потребовалась медицинская помощь.

Нескольких предполагаемых инициаторов драки в возрасте от 19 до 26 лет задержали. Остальных объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

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