СМИ: приставам позволят получать информацию от операторов связи

В Минюсте разработали законопроект, который обязует операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудникам Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время операторы отказываются раскрывать детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи.

Благодаря запросам в БКИ у приставов появится возможность контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по задолженностям.

Как уточняется в материале газеты «Коммерсант», Федеральная служба судебных приставов в настоящее время не может получать необходимые сведения для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физических лиц. Более того, у них отсутствует контрольные полномочия в отношении нарушающих закон и не состоящих в госреестре россиян. Поэтому существует недостаток средств для сбор доказательств и привлечения неплательщиков к административной ответственности.

Авторы законопроекта отмечают, что отказ в предоставлении информации поступает от операторов связи. В связи с этим, Минюст намерен внести изменения в закон «О связи», чтобы данные выдавались по запросу ФССП. В то же время сами операторы убеждены: даже если документ примут, то вопрос о правомерности соответствующего запроса останется открытым и все равно будет необходим судебный акт.

В ведомстве также отмечают, что приставам следует разрешить запрос титульной и основной части кредитной истории и иных данных по ней. В свою очередь, в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что служба, скорее всего, намерена наладить работу по контролю «полноты и качества передаваемой ими в кредитную историю граждан информации».

Таким образом, если у ФССП появятся подобные полномочия, то работа службы станет легче, убеждены специалисты.