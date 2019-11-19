После стрельбы в Благовещенске охранника колледжа взяли под стражу

Городской суд Благовещенска заключил под арест охранника колледжа, где 14 ноября произошла стрельба. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло гибель людей.

Сотрудник частного охранного предприятия «Сириус-А» Олег Ермолов останется под стражей до 14 января 2020 года. С выбранной судом мерой пресечения он не согласился, заявив, что в тот день сделал все, что от него зависело. Ермолов также добавил, что не имеет удостоверения охранника и не подписывал трудовой договор.

Защита мужчины намерена обжаловать решение суда в течение трех дней.

Ермолова задержали в день, когда 19-летний учащийся колледжа расстрелял своих одногруппников: один человек погиб, еще трое были ранены. Охранника обвиняют в том, что он впустил молодого человека с охотничьим ружьем в здание.