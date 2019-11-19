Радиоактивный океан: как Япония намерена избавиться от отходов с АЭС «Фукусима»

Власти Японии решили вылить в Тихий океан радиоактивные стоки с АЭС «Фукусима». Речь идет о воде, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов. За восемь лет с момента аварии на станции скопилось более 100 тонн воды.

По мнению местных властей, это не должно создать проблем для безопасности людей и морских организмов, однако оппозиция и правительство Южной Кореи не согласны с такой позицией.

В то же время, если от отходов не избавиться, то хранить их будет негде.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года: тогда из-за землетрясения и цунами из строя вышли системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах расплавилось ядерное топливо, и произошел выброс радиоактивных веществ.

Жидких отходов с каждым годом становится все больше, сообщает агентство Kyodo. В частности, существует мнение, что к лету 2022 года хранить их будет уже негде. В связи с этим поступило предложение начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан.