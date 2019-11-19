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«Память поколений»: ветеран боевых действий в Чечне рассказал о «второй» жизни после войны

Татьяна Ляшко
06:23 19.11.2019
Ветеран боевых действий Александр Аболмасов прошел Чеченскую компанию, спас командира, но после серьезного ранения стал инвалидом. Однако это не стало для него помехой, чтобы стать мастером спорта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Организаторы проекта из благотворительного фонда «Память поколений» через фотографии рассказывают истории молодых ветеранов: как выглядит современный герой, и что на самом деле скрывается за этим словом.

Ветеран боевых действий Александр Аболмасов прошел Чеченскую компанию, спас командира, но после серьезного ранения стал инвалидом - он не может ходить. Однако для человека с невероятной силой внутри это не помеха для достижений впечатляющих результатов в паралимпийском спорте.

Под светом софитов мужчина теряется и скрещивает руки на груди, поскольку позировать на камеру он не привык. Героем он себя не считает, просто нашел мужество жить.

«Когда я уже в полях лежал, мне было тяжеловато. А рядом со мной лежал парень, у которого вообще ног не было. И как-то я посмотрел на него и подумал: "Чего это я тут лежу постанываю?"» - вспоминает Аболмасов.

Травму нижнего отдела позвоночника он получил в 1995-м в Чечне в ходе боев в Грозном. Тогда Александр Аболмасов спас командира, но сам в 20 лет стал инвалидом.

«Единственное было у меня желание - остаться живым, потому что была не маленькая потеря крови. И уже на перевалочном пункте в Моздоке мне сказали, что "этого налево". Я спросил: "Женщина, а что такое «налево»"? Мне она сказала: "Ну, жить будешь!"», - рассказал Аболмасов.

Тогда и началась «новая жизнь»: после госпиталя он окончил институт и женился. Затем родилась дочь. Александр Аболмасов профессионально занялся настольным теннисом - теперь он является мастером спорта. Несмотря на то, что он тренируется дважды в день, одну «мышцу» на тренировках не прокачаешь: коляска теперь стала частью тела атлета и должна быть гиперподвижной.

«Если здоровый человек при накате справа делает опору на левую ногу, то здесь получается, что при накате справа ты жестко фиксируешь и так же ее проворачиваешь», - объяснил Аболмасов.

Коляска была создана по индивидуальным меркам. Она карбоновая и весит в два раза легче стальной. Ее Александру Аболмасову подарил фонд «Память поколений».

Такую же помощь может получить каждый ветеран. Что же касается Александра Аболмасова, то теперь он ближе к своей спортивной мечте – к золоту чемпионата мира. До этих пор пока было только серебро.

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