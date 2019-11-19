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В ГИБДД одобрили инициативу выдачи прав несовершеннолетним

Анна Касаткина
06:36 19.11.2019
В ведомстве считают, что готовить кандидатов в водители нужно начинать за несколько лет до взросления.
В ГИБДД одобрили инициативу выдачи прав несовершеннолетним
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress

В Госавтоинспекции согласились с инициативой выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним. Кандидаты при этом должны проходить более обширный курс обучения, чем стандартные три месяца, считают в ведомстве.

По словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, до 14 лет это подразумевает занятия в отрядах «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после – в юношеских автомобильных школах.

«Это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», - сказал Черников на всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД».

Ранее в МВД России предлагали разрешить водить автомобиль несовершеннолетним, которые успешно сдали на права, но еще не получили удостоверения. Однако делать это можно будет только в сопровождении опытных взрослых.

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