На Украине отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Украина рассматривает возвращение Россией кораблей как выполнение решения Международного морского трибунала. Соответствующее заявление сделал глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, возвращение катеров и буксира не является актом доброй воли со стороны РФ.

Также Загороднюк сообщил, что украинские специалисты вскоре осмотрят суда и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.

В понедельник, 18 ноября, в акватории Черного моря российские пограничники вернули украинской стороне два катера - «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В комментарии российского МИД говорится, что все процессуальные действия компетентных органов РФ выполнены и необходимости в содержании кораблей ВСУ на территории России нет.

Напомним, 25 ноября прошлого года капитаны трех украинских судов нарушили государственную границу России в Черном море. На законные требования российских пограничников экипажи судов реагировать не стали. В результате инцидента все три корабля были задержаны.

Среди членов экипажей судов оказались сотрудники СБУ, которые, по мнению российских правоохранителей, руководили провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе.