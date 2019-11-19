Мощный циклон оставил без света сотни людей на Сахалине

На Сахалине более 11 населенных пунктов остались без электричества из-за мощного циклона, который обрушился на регион в ночь с 18 на 19 ноября. Об этом сообщает «Сахалинэнерго».

Известно, что проблемы с электроснабжением имеются в городе Холмске и нескольких селах Холмского и Корсаковского районов. Без электричества остались поселки: Песчаное, Белинское, Парусное, Ясноморское, Ватутино, Павино и Лесное.

По прогнозам метеорологов циклон продолжит терзать Дальний Восток и сегодня, 19 ноября. Ожидаются сильный ветер и снег. Последствия непогоды экстренно устраняют аварийные бригады. Временно закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, которая связывает остров с материковой частью страны. Железная дорога и аэропорт пока работают в штатном режиме.

Несколько дней назад на юге Сахалина из-за сильного шторма затопило основной грузовой порт. Территория порта оказалась под водой почти до железной дороги. В некоторых местах уровень воды достигал отметки 50 сантиметров.