Число задержанных во время беспорядков в Грузии возросло до 37

Число задержанных на акции протеста в Грузии возросло до 37. Для разгона демонстрантов власти вывели на улицы Тбилиси полицию и спецназ.

Митингующим, которые окружили здание парламента, дали полчаса чтобы освободить улицы, после чего началась силовая операция. Против толпы применили водометы, дубинки и слезоточивый газ а затем снесли палаточный лагерь.

Полиции удалось оттеснить протестующих к проспекту Руставели и разблокировать все ближайшие к парламенту дороги. Тем не менее, демонстранты продолжили свои акции, но уже в окружении спецназа.

Митинги вспыхнули после провала изменения избирательной системы. Для одобрения поправок в конституцию не хватило 12 голосов и ответственность за это оппозиция возложила на правящую партию.