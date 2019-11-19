Врачи рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

Маринованные огурцы и другие закуски с уксусом в сочетании с алкоголем могут привести к воспалениям, гастритам, эрозиям и даже язве, считает врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам специалиста, с маринованными продуктами стоит быть аккуратнее, поскольку в них в качестве консерванта используется уксус, раздражающий слизистые желудка и кишечника.

«Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда», - объяснил врач aif.ru.

Гастрит, эрозия и язва могут проявиться даже после однократного употребления маринованных или острых закусок, утверждает Сергей Вялов. В зоне особого риска те, у кого уже были воспаления желудочно-кишечного тракта, эрозия или язва. Гастроэнтеролог уточнил, что лучше закусывать традиционными русскими соленьями - квашеной капустой и огурцами.