Демагогия: эксперт прокомментировал заявления НАТО по Крыму

Заявления НАТО являются шелухой и демагогией, так как Североатлантический альянс лишь пытается подыграть украинским националистам, уверен заведующий отделом Евразийской интеграции развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Как он заявил в эфире радио Sputnik, Крыму ничего не угрожает, потому что в НАТО понимают, что никаких практических действий за этими словами не последует, они являются «формальной поддержкой Украины».

«Я полагаю, что руководство НАТО пытается подыгрывать украинским националистам. Делая такие заявления, в НАТО осознают, что никаких практических действий за этим не последует», - отметил он.

По мнению Евсеева, НАТО нужно было больше думать о территориальной целостности других государств, когда альянс «проводил в 1999 году войну в Югославии или свергал другие правящие режимы».

«Их заявления - это сплошная демагогия. Совершенно понятно, что Крым является частью РФ, он надежно защищен, и поэтому ничего безопасности Крыма не угрожает. А такие заявления - это словесная шелуха, которой НАТО пытается прикрыть свою собственную беспомощность», - подчеркнул Евсеев.

Ранее НАТО опубликовало заявление, в котором содержался призыв к России передать контроль над Крымом Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные призывы «сотрясанием воздуха».