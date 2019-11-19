Впервые за 19 лет: астронавты из США могут не войти в экипажи «Союзов»

Впервые за 19 лет зарубежные астронавты могут не войти в экипажи российских космических кораблей «Союз». На данный момент известно, что осенью 2020 года и весной 2021 года на МКС могут отправиться только российские космонавты.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что США ведет переговоры с Россией о закупке мест на кораблях «Союз» для транспортировки астронавтов на МКС. Известно, что последнее место для астронавтов было приобретено на корабль «Союз МС-16», который стартует 20 марта 2020 года.

Брайденстайн направил письмо главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставлять на кораблях по одному месту для американских астронавтов, объясняя это постоянной задержкой первых запусков новых кораблей с экипажами США.

На данный момент известен состав экипажа «Союза МС-17», в котором три россиянина: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. Сообщается, что экипаж утвержден межведомственной комиссией, пишет РИА Новости. И если Роскосмос не примет решение о предоставлении места на «Союзе», то в октябре 2020 года впервые за время эксплуатации МСК на станцию отправится исключительно российский экипаж. До этого россияне без иностранных астронавтов отправлялись на станцию «Мир» в 2000 году.