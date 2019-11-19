Эксперт оценил вероятность санкций Германии и ЕС против США

В бундестаге призвали к встречным мерам со стороны Евросоюза и Германии против США, если американская сторона введет ограничения в отношении компаний-участниц проекта «Северный поток-2». Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте России Сергей Козлов в эфире радио Sputnik поделился своим мнением относительного того, насколько велика вероятность, что эти заявления могут воплотиться в жизнь.

«Реалистичность введения ответных санкций со стороны и Германии, и других европейских стран в случае введения санкций со стороны США стоит признать небольшой», - предположил Козлов.

При этом эксперт добавил, что и санкции со стороны США в отношении европейских стран, которые согласились участвовать в проекте «Северный поток-2», «слишком реалистичными не являются», поскольку Вашингтон сейчас не готов вести очередную торговую войну со своими партнерами.

Ранее депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной в беседе с РИА Новости заявил, что Европа не нуждается в американском сжиженном газе. По его мнению, ЕС и Германия должны ввести встречные ограничения, если Вашингтон реализует анонсированные меры против компаний-участниц проекта «Северный поток-2».