В сенате Франции заявили о праве жителей Донбасса на русский язык

В Донбассе русский язык должен остаться, как активно используемый на этой территории. Об этом заявил председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.

«Киев, в свою очередь, также обязан приложить усилия в контексте языкового вопроса: русский язык должен остаться языком, который активно используют на этих территориях, — я так понимаю, это одно из ключевых требований», - заявил политик «Известиям».

Он добавил, что на встрече лидеры стран «нормандского формата» должны обговорить вопрос сохранения у региональных властей полномочий на определение своей языковой и культурной политики.

«Однако в контексте децентрализации у региональных властей должны быть определенные полномочия относительно культурных и языковых вопросов», - считает Бизе.

Ранее стало известно, что лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся 9 декабря в Париже в Елисейском дворце, чтобы обсудить вопросы стабилизации обстановки в Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Франция не допустит двусмысленностей относительно предстоящей встречи в «нормандском формате».