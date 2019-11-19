СМИ: артист Юрий Соломин экстренно госпитализирован в Москве
Народный артист СССР доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
© Фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress
СМИ сообщили, что известный актер Юрий Соломин экстренно госпитализирован в реанимацию одной из больниц в Москве. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
По информации паблика «112», несколькими днями ранее народному артисту СССР стало плохо: у него поднялась температура, однако родственники Соломина не стали вызывать скорую помощь сразу.
Других подробностей, связанных с предполагаемой госпитализацией Юрия Соломина, на данный момент не сообщается.