СМИ: артист Юрий Соломин экстренно госпитализирован в Москве

СМИ сообщили, что известный актер Юрий Соломин экстренно госпитализирован в реанимацию одной из больниц в Москве. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По информации паблика «112», несколькими днями ранее народному артисту СССР стало плохо: у него поднялась температура, однако родственники Соломина не стали вызывать скорую помощь сразу.

Других подробностей, связанных с предполагаемой госпитализацией Юрия Соломина, на данный момент не сообщается.