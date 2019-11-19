В Волгограде фура протаранила 13 автомобилей: видео

В Волгограде грузовой автомобиль протаранил сразу 13 машин. В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых двухлетняя девочка.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на проспекте Ленина в районе площади Возрождения. Как утверждает водитель большегруза, причиной дорожного происшествия стали отказавшие у его машины тормоза.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, произошедшем в Калужской области на 202-м километре федеральной трассы М3 «Украина». Там грузовой автомобиль протаранил пассажирский микроавтобус. Кадры с места аварии опубликовали пользователи социальных сетей.