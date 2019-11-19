Создатели Крымского моста разработают проект переправы через Обь

Компания «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», выступившая генеральным проектировщиком Крымского моста, выполнит инженерные изыскания и разработку проектной документации для строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута (ХМАО). Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Согласно документу, строительство новой переправы обойдется примерно в 30-40 миллиардов рублей. Мост будет вторым в Сургутском районе, и, возможно, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард.

Первый мост, протяженность которого составляет более двух километров, был сооружен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что переправа исчерпала свой ресурс с точки зрения проходимости и на сегодняшний день она используется интенсивнее, чем предусматривали проектировщики.