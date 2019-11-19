США введут дополнительный контингент в Саудовскую Аравию

В ближайшие недели США направят дополнительные силы в Саудовскую Аравия для защиты нефтяных объектов этой страны. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем письме к Конгрессу.

Президент США указал, что в Королевство прибудут радары и противоракетные системы. Дополнительный контингент будет присутствовать там, пока это будет необходимо.

«Первые из этих дополнительных сил прибыли в Саудовскую Аравию, а остальные войска прибудут в ближайшие недели. С учетом этих дополнительных сил общая численность личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в Королевстве Саудовская Аравия составит приблизительно 3 тысячи человек», - говорится в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, что в сентябре на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к нападениям на НПЗ и призвал страны публично осудить «атаки Тегерана».