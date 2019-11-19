Спасенные из Ирака российские дети вернулись домой: видео

В подмосковный аэропорт «Жуковский» в понедельник, 18 ноября, прибыл спецрейс Ил-76 МЧС РФ из Багдада, на борту которого находились 32 ребенка из России в возрасте от года до девяти лет.

Маленькие россияне хорошо перенесли четырехчасовой перелет. Пассажиров сопровождали сотрудники МЧС, врачи-педиатры, психологи и члены аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сообщается, что перед тем, как спасенных из Ирака ребят отдадут родным людям, их обследуют в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей и при необходимости проведут назначенное лечение.

Ранее в российском Минздраве отметили, что эта эвакуация является заключительной. До этого из Ирака в Россию прибыло три спецрейса. Были доставлены 88 детей, чьи родители примкнули к запрещенной в России группировке «Исламское государство»*. В ведомстве уточнили, что всех ребят передали их родственникам.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.