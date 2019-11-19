Ученые вывели новую формулу для пересчета собачьего возраста в человеческий

Биологи из США вывели точную формулу перевода возраста собак в человеческий. Этим вопросом занимались ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Сообщается, что для проведения вычислений использовался эпигенетический метод, при котором к стареющему ДНК как людей, так и животных, присоединяются метильные группы, изменяющие их активность. В эксперименте участвовало 104 лабрадора в возрасте до 16 лет.

Таким образом, как отмечает портал bioRxiv, ученые выявили, что формула, при которой возраст собаки умножался на семь, так как в среднем именно на столько лет собаки живут меньше людей, неверна, и умножать необходимо натуральный логарифм собачьего возраста в годах на 16, а затем прибавлять 31.

Говоря проще, годовалая собака в исчислении человеческого возраста имеет возраст в 31 год. Двенадцати же летняя собака по человеческим меркам прожила 70 лет.