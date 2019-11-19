Названа дата консультаций России, Украины и ЕК по транзиту газа

Консультации по транзиту российского газа через украинскую территорию на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины пройдут в среду, 20 ноября. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что на переговорах Брюссель будет поддерживать долгосрочное решение для транзита сырья. По словам Итконен, ЕК считает, что Украина является стабильным транзитным маршрутом.

Другие подробностей предстоящих консультаций официальный представитель Еврокомиссии не привела.

Эти технические переговоры станут уже вторыми с начала ноября. Их цель – подготовить министерскую трехстороннюю встречу по газу, которая запланирована на конец месяца.

Контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Во вторник, 19 ноября, глава МИД ФРГ призвал сохранить транзит сырья через украинскую территорию и после 2019 года.