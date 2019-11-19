Военная полиция и авиация РФ провели патрулирование в Сирии по шести маршрутам

Военная полиция и авиация России провели патрулирование по шести маршрутам в Сирии – в провинциях Алеппо и Ракка, а также в двух населенных пунктах на севере арабской республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, подразделения пророссийской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Кобани - Дульк-Магар, Аджами - Каракозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Хадаль в провинции Ракка.

Патрулирование с воздуха выполнено по направлениям: Квайрес - Айн-Иса – отметка 386 - Джаср-Шеннина - Махмудли - Квайрес и Камышлы - Кувейран - отметка 810 - Хибер-эль-Бир - Кувейран – Камышлы.

Кроме того, Боренков добавил, что за сутки россияне провели одну гуманитарную акцию, раздав местным жителям 500 продовольственных наборов.

Таким образом, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года в Сочи.